شكرا لقرائتكم خبر عن دبي الاولى (FIRSTDUBAI) يقلص مكاسب الاثنين -تحليل صباحي- 14-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث اغلق امس عند مستوى 48.50فلس، بالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 44.50 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 50.50 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 47.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 49.5 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط