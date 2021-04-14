شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البحوث: التوقعات الاقتصادية الألمانية تتراجع في أبريل الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * «مقياس التوقعات الاقتصادية انخفض إلى 70.7 في أبريل، مقارنة بـ76.6 في مارس».

ذكر معهد البحوث الاقتصادية ZEW أمس الثلاثاء أن التوقعات الاقتصادية الألمانية تراجعت في شهر أبريل الجاري.

وقال المعهد، إن مقياس التوقعات الاقتصادية انخفض إلى 70.7 في أبريل مقارنة بـ 76.6 في مارس. جاءت النتيجة أقل من توقعات الاقتصاديين عند 79.5 نقطة، مأخوذة من استطلاع أجرته صحيفة وول ستريت جورنال.

وقال المعهد إن هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها المؤشر انخفاضًا منذ نوفمبر 2020، لكن التوقعات لا تزال عند مستوى مرتفع للغاية.

وأوضح أكيم وامباك، رئيس المعهد الأمر بقوله: «خبراء السوق المالية أقل تفاؤلًا إلى حد ما مما كانوا عليه في الشهر السابق».

وأضاف وامباك: إن الخوف من إجراءات الإغلاق الأكثر صرامة، والتي تهدف إلى الحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، أدت إلى انخفاض في توقعات الاستهلاك الخاص.

وقال المعهد: إن تقييم الوضع الاقتصادي الحالي في ألمانيا قد تحسن إلى سالب 48.8 في أبريل مقارنة بسالب 61.0 في مارس، وتقارن هذه القراءة مع توقعات الاقتصاديين التي بلغت سالب 52.0 نقطة.