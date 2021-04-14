شكرا لقرائتكم خبر 13 منتجا مستهدفا في المرحلة الأولى لمشروع المحاصيل الواعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، المرحلة الأولى من مشروع الأبحاث التطبيقية في مجال المحاصيل الواعدة؛ لزيادة الإنتاج وتحسين النوعية ورفع الكفاءة التسويقية، والذي يستهدف 13 منتجا بالمرحلة الأولى.

ويهدف المشروع إلى إجراء دراسات لانتخاب الأصناف الملائمة لظروف المملكة من كل محصول والتركيز على المناطق المناسبة لكل محصول، ودراسة العمليات الزراعية التي تؤثر على زيادة الإنتاج وتحسين النوعية، إضافة إلى دراسة المعاملات قبل الحصاد وأثنائه وبعده لرفع جودة المنتج، إلى جانب رفع الكفاءة التسويقية وتطوير عمليات التغليف والتخزين والصناعات القائمة على المنتج.

ويستهدف المشروع في مرحلته الأولى عددا من المحاصيل من ضمنها: الليمون، والتوت الأزرق، وفاكهة التنين، والورد الطائفي، والرمان، إضافة إلى الأفوكادو، واللوز، والبن، والتين، إلى جانب العنب، والفراولة، والخوخ، والكينوا.

يذكر أن اللجنة العلمية لتقييم الأبحاث التطبيقية في مجال المحاصيل الواعدة تكونت من وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، ومدير المشروع الدكتور علي الجليل، وعضو من جامعة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا ومقيمين خارجيين.

وكانت الأبحاث المقبولة مقدمة من جامعة الملك سعود وجامعة نجران وجامعة الملك خالد بأبها.