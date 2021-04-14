شكرا لقرائتكم خبر 3 خطوات للتحقق من مطابقة عدادات الكهرباء الذكية للمواصفات السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ممثلة بالبرنامج الوطني للمعايرة القانونية (تقييس) أن جميع العدادات الكهربائية الذكية تمت مطابقتها واعتماد طرازاتها، موضحة الخطوات (المترولوجية) التي تم خلالها التحقق من مطابقة قراءة العدادات الذكية وعملها.

وأشارت المواصفات السعودية إلى أن هناك 3 خطوات للتحقق بدأت بحصول العداد على اعتماد الطراز الوطني وفق المواصفات القياسية السعودية للتأكد من قابلية العداد للعمل في الظروف البيئية المحلية وتحقيقه جميع الاشتراطات والمتطلبات التي تؤكد موثوقية عمله وأدائه.

وذكرت الهيئة أن الخطوة الثانية في التأكد من دقة العدادات الكهربائية هي التحقق الأولي والتي تمت بإشراف المختصين من (تقييس) والجهات المعتمدة بإجراء التأكد من مطابقة الطرازات وإجراء الاختبارات التي تؤكد القراءة الصحيحة للعدادات وعملها.

ونوهت المواصفات السعودية أن الخطوة الأخيرة في هذه العملية تتمثل في التحقق الدوري والتي تتم كل خمس سنوات على العدادات الكهربائية.

يذكر أن أحد أهم أهداف مبادرة المعايرة القانونية هو التأكد من دقة قراءات أجهزة القياس القانونية المستخدمة في عمليات التبادل التجاري، إضافة إلى رفع مستوى الشفافية في الخدمة المقدمة للمستهلك النهائي وتحقيق مبادئ التجارة العادلة التي تضمن حقوق المستهلك والتاجر.

3 خطوات للتأكد من مطابقة عدادات الكهرباء الذكية للمواصفات:

