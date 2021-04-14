شكرا لقرائتكم خبر ضبط 20 طن بهارات مخالفة في مستودع أغذية بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء 20 طنا من البهارات المخالفة في مستودع بجدة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنها أغلقت مستودعا مخالفا في جدة يخزن قرابة 20 ألف كجم من المنتجات الغذائية المخالفة ومنتهية الصلاحية (بهارات) يتم طحنها وخلطها وتعبئتها في ظروف غير مناسبة.

وذكرت (الغذاء والدواء) أن عمليات الرصد والتقصي قادت مفتشيها لضبط عدد من المخالفات في المستودع منها خلط وتعبئة بهارات متنوعة واستخدام منتجات أولية منتهية الصلاحية، إضافة إلى مزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، وعدم تطبيق أدنى متطلبات الاشتراطات الفنية والصحية، واستخدام أكياس للتعبئة لا تحمل بيانات غذائية، مع عدم تطبيق ممارسات التخزين الجيدة، وعشوائية التخزين.

وأكدت الهيئة أنه تم إغلاق المستودع وحجز كميات البهارات واستدعاء مالك المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، قبل إحالتهم إلى النيابة العامة، وفقا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية والتي تصل عقوبته إلى مليون ريال بالإضافة إلى منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي لمدة تصل إلى 180 يوما.

ودعت الهيئة للإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحد (19999)، أو من خلال تطبيق (طمني) التابع للهيئة المتاح على نظامي التشغيل (IOS) و (أندرويد).