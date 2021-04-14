شكرا لقرائتكم خبر 1482 عقدا لأراض سكنية في جازان والقصيم خلال مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح (سكني) في بيان له أن الأراضي شملت 959 أرضا في منطقة جازان، و523 قطعة أرض في منطقة القصيم، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادا لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، مؤكدا أن إجراءات إصدار عقود الأراضي السكنية مستمرة على مستوى جميع المخططات المكتملة، منوها بأن مساحات الأراضي تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 م2 للقطعة الواحدة، ويمكن إتمام إجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب من خلال الموقع الالكتروني أو تطبيق (سكني) للهواتف الذكية.
وبين أن الأراضي السكنية تعد إحدى الخيارات التي يتيحها البرنامج، إذ يقدم أيضا فرص شراء الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم لمن يمتلكون أراضيا لبناء منازلهم ذاتيا.
وكانت البوابة الالكترونية لبرنامج (سكني) أتاحت في وقت سابق إمكانية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول الكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الالكترونية لهم.
يذكر أن برنامج (سكني) يستهدف خدمة 220 ألف أسرة من الخيارات السكنية المتنوعة خلال العام الجاري 2021، وذلك استمرارا لجهود البرنامج في تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول، إذ تمكن البرنامج من خدمة 1.1 مليون أسرة منذ انطلاقته في العام 2017 حتى العام 2020 بالاستفادة من الحلول السكنية والتمويلية المختلفة لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.
- 1482 عقدا جديدا للأراضي السكنية
- 959 أرضا في جازان
- 523 أرضا في القصيم
- المساحات بين 450 م2 إلى 527 م2 للقطعة الواحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر 1482 عقدا لأراض سكنية في جازان والقصيم خلال مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.