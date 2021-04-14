شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم التكنولوجيا تقود وول ستريت إلى إغلاق قياسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 في بورصة وول ستريت عند مستوى قياسي مرتفع جديد الثلاثاء وقفز المؤشر ناسداك مع تجاهل المستثمرين مخاوف بشأن وقف توزيع لقاح جونسون اند جونسون المضاد لكوفيد-19 وبيانات قوية للتضخم في الولايات المتحدة.

وهبطت أسهم شركة صناعة الأدوية إلى أدنى مستوى في شهر قبل أن تتعافى من بعض خسائرها، إذ وجهت دعوات إلى وقف استخدام لقاحها بعد إصابة ست نساء بجلطات دموية ضربة جديدة إلى مساعيها للتصدي للجائحة.

وأظهرت بيانات أمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين سجل في مارس أكبر زيادة في أكثر من ثماني سنوات ونصف، وهو ما يؤذن بفترة من التضخم المرتفع يتوقع غالبية الخبراء الاقتصاديين أنها لن تستمر طويلا.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 65.96 نقطة، أو 0.2 بالمئة، إلى 33679.44 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 13.60 نقطة، أو 0.33 بالمئة، ليغلق عند 4141.59 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 146.10 نقطة، أو 1.05 بالمئة، إلى 13996.10 نقطة.

الأسهم الأوروبية

حومت الأسهم الأوروبية عند ما يقل قليلا عن أعلى مستوى لها على الإطلاق، الثلاثاء، إذ عززت بيانات الصادرات القوية من الصين التفاؤل حيال تعاف اقتصادي عالمي أسرع، بينما تحول اهتمام المستثمرين نحو بيانات التضخم الهامة في الولايات المتحدة التي تصدر في وقت لاحق اليوم.

وارتفع لمؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش بعدما سجل مستوى غير مسبوق الأسبوع الماضي.

وارتفع مؤشر الأسهم الألماني الشديد الاعتماد على الصادرات 0.2 بالمئة بعدما أظهرت بيانات نمو الصادرات الصينية بوتيرة قوية في مارس وزيادة وتيرة نمو الواردات لأعلى مستوى في أربع سنوات.

تواجه أسواق الأسهم ضغوطا منذ مارس نتيجة ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية التي بلغت ذورة 14 شهرا بسبب توقعات بأن يقود التحفيز المالي والنقدي الكبير، إلى جانب تعاف اقتصادي أسرع من التوقعات، إلى قفزة لمعدل التضخم.

وينصب الاهتمام اليوم على بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين التي تصدر في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش. ويُتوقع أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.5 بالمئة في مارس عقب زيادة 0.4 بالمئة في الشهر السابق.

(رويترز)