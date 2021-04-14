شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تجري مراجعة شاملة للسوق المالية بعد «بريكست» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت هيئة مراقبة السلوك المالي البريطانية إنها ستجري مراجعة شاملة لسوق رأس المال في المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للمساعدة في اجتذاب المزيد من إدراجات الشركات الأجنبية.

وأبلغت كلير كول المديرة التنفيذية للهيئة مؤتمرا ماليا «نحن حريصون على إجراء مراجعة أكثر عمقا للأسواق» التي نشرف على تشغيلها.

إلى ذلك، أعطى البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر للجنتين رئيسيتين للتصويت هذا الأسبوع على إتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، لكنه أرجأ قرارا بشأن ما إذا كان البرلمان بكامل هيئته سيعطي موافقته في وقت لاحق هذا الشهر.

وتصويت البرلمان الأوروبي سيكون الخطوة الأخيرة في إقرار الإتفاقية التي أُبرمت بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في ديسمبر.

وكان أعضاء البرلمان قد علًقوا عملية التصويت في مارس احتجاجا على تغييرات بريطانية للترتيبات بشأن أيرلندا الشمالية. (رويترز)