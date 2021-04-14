شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر زيادة في أسعار المستهلكين الأمريكيين خلال 8 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في مارس بأسرع وتيرة في أكثر من ثمانية أعوام ونصف العام، وزاد التضخم الأساسي في الوقت الذي يعاد فيه فتح المزيد من الأنشطة الاقتصادية بفضل تزايد التطعيمات باللقاحات والتحفيز المالي الضخم.

وقالت وزارة العمل، الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلكين قفز 0.6 بالمئة في الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ أغسطس 2012، وذلك بعد صعود 0.4 بالمئة في فبراير.

وباستثناء العناصر المتقلبة مثل المواد الغذائية والطاقة، ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة. وكان المؤشر الذي يعرف بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي قد زاد 0.1 بالمئة في فبراير.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين العام 0.5 بالمئة وتقدم المؤشر الأساسي 0.2 بالمئة.

أسعار الدولار

وهبط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع بعد بيانات التضخم، رغم أن تلك الزيادة من غير المتوقع أن تغير تعهد مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الشديدة الانخفاض لسنوات قادمة.

وارتفع الدولار لفترة وجيزة عقب نشر تلك البيانات قبل أن يغير مساره ويتراجع إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع.

وتنتظر الأسواق بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة لشهر مارس والتي ستنشر الخميس.

وهبط مؤشر الدولار 0.286 بالمئة إلى 91.828 في أواخر جلسة التداول، وهو أدنى مستوى له منذ 23 مارس.

وتضررت العملة الخضراء أيضا من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وصعد اليورو 0.28 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.1945 دولار.

وانخفض الدولار 0.30 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 109.10 ين.

ولم يطر تغير يذكر على الجنيه الاسترليني ليسجل في أواخر الجلسة 1.3748 دولار بعد أن قال بنك انجلترا إن كبير خبرائه الاقتصاديين سيترك البنك المركزي البريطاني في وقت لاحق هذا العام.

وارتفع الدولار الاسترالي 0.29 بالمئة إلى 0.7643 دولار أمريكي في حين صعد الدولار النيوزيلندي 0.34 بالمئة إلى 0.7051 دولار أمريكي.

عائد سندات الخزانة

وفي التعاملات الصباحية ارتفع الدولار عن قاع قرابة ثلاثة أسابيع مقابل العملات المنافسة الرئيسية، مدعوماً بارتفاع في عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وصعد عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية بنحو نقطتي أساس إلى 1.6926 في المئة اليوم، لكنها لا تزال متداولة عند ما يقل كثيراً عن مستوى 1.7760 في المئة الذي بلغته في 30 مارس/ آذار، والذي كان الأعلى في أكثر من عام. (رويترز)