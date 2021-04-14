شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة تمنع عرض المواد الغذائية أمام المنشآت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة

أكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، منع عرض منتجات المخابز والعصائر والمعجنات أمام المنشآت، ومنع إقامة المخيمات الرمضانية خلال شهر رمضان مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الإلزامية خلال تقديم وجبات الفطور والسحور داخل المطاعم والمنشآت الغذائية.

وأوضح أن البلدية أنهت جميع استحقاقات الشهر الكريم بتزيين الشوارع والدّوارات في الإمارة، من أجل نشر السعادة والقيم الروحانية خلال الشهر المبارك، بعد أن اختارت البلدية تشكيلات الزينة على هيئة المسجد والهلال والنجمة ولوحات تتضمن عبارات دينية لتضفي جمالاً ورونقاً يليق بالإمارة، وتوزعت التصاميم في الشوارع الرئيسية والفرعية والدّوارات.