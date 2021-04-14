شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق إطار حوكمة الشركات التابعة لـ «كهرباء دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلق سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إطار حوكمة خاص بالشركات والمؤسسات التابعة للهيئة، وذلك خلال فعالية افتراضية شارك فيها المديرون التنفيذيون في الشركات والمؤسسات المعنية، إضافة إلى مسؤولي الهيئة.

وبهذه المناسبة، قال الطاير: «في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي وجه بضرورة تطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة ضمن منظومة العمل الحكومي، تطبق هيئة كهرباء ومياه دبي أفضل ممارسات الحوكمة في إطار منظومة شاملة من العمل المؤسسي المتكامل تشمل جميع الأنشطة والعمليات بما يعزز من مستويات الكفاءة والإنتاجية ويشجع الإبداع والابتكار. وقد أسهم تطبيق ممارسات الحوكمة الفعّالة في تحقيق الهيئة لنتائج تنافسية على المستوى العالمي وباتت الممارسات التي تطبقها الهيئة مرجعاً للعديد من المؤسسات حول العالم.»

وأوضح أن نموذج الحوكمة في الهيئة يستند إلى أربع ركائز أساسية هي: الثقة، والمساءلة، والشفافية، والممارسات العادلة.

وأشار المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي أن الهيئة تلتزم بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة وفق إطار متكامل يشمل جميع أنشطتها وعملياتها.