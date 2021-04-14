شكرا لقرائتكم خبر عن «تنمية المجتمع»: الابتكار عامل أساسي للتطور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمتلك دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص المقومات والممكنات العملية والتكنولوجيا اللازمة لتعزيز الابتكار الاجتماعي ودمجه في ثقافة وعقليات كافة الجهات في المجتمع.

وتولي أبوظبي اهتماماً كبيراً بالابتكار باعتباره أساس التطور والداعم الرئيسي للقطاع الاجتماعي في الإمارة عبر توفير مستوى معيشي لائق للمواطنين والمقيمين.

وأكدت الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الرصد والابتكار في دائرة تنمية المجتمع على هامش انطلاق أولى جلسات «حوارات الابتكار الاجتماعي» - أن الابتكار الاجتماعي يحتاج إلى العديد من المقومات والمتطلبات حتى يحقق الأهداف المرجوة ومنها القيادة الابتكارية وأسلوب الإدارة المميز الذي يؤدي إلى إشاعة أجواء الابتكار وتوجّه الحوافز من أجل التغيير في الهياكل والسياسات والخدمات وأساليب العمل وفرق العمل. (وام)