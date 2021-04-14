شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي لرعاية النساء» تطلع على خدمات «اجتماعية الشارقة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

استقبلت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة وفداً من مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بهدف التعريف بخدمات المؤسسة وخططها المستقبلية.

وخلال اللقاء الذي عُقد بمقر إدارة حماية الطفل وفاقدي الرعاية الاجتماعية في الشارقة؛ تمت مناقشة علاقات التعاون والتكامل بين الطرفين في ما يخص الربط الإلكتروني لإحالة الحالات، إضافة إلى الحديث عن الخط الساخن الموحد (800700) لاستقبال بلاغات الفئات المجتمعية كافة ، علاوة على منقاشة الحالات والخدمات المقدمة لهم خلال فترة الجائحة والتحديات التي تم التغلب عليها.