شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يعلن انخفاض مخزونات النفط بأكثر من 3 ملايين برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض مخزون النفط في البلاد بنحو 3.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون تراجعها بحوالي 2.9 مليون برميل.



وارتفعت مخزونات البنزين بحوالي 5.6 مليون برميل بينما انخفض مخزون المقطرات بنحو 3 ملايين برميل.



وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء عن البيانات الرسمية التي يتابعها المستثمرون وتؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام.