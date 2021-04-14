شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يغلق عند أعلى مستوى في نحو 8 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت سهم "تسلا" خلال تداولات اليوم الثلاثاء بشكل حاد حيث قفز السهم بأكثر من 8% مسجلا أعلى مستوياته في نحو ثمانية أسابيع.



وتوقعت إحدى الشركات المتخصصة في الأسواق ارتفاع سهم "تسلا" إلى مستوى 1070 دولارا خلال الفترة المقبلة، وهو ما يمثل قفزة قوية من المستويات الحالية.



وأفادت أن "تسلا" سوف تواصل الاستحواذ على نصيب الأسد من سوق السيارات الكهربائية على مستوى العالم رغم دخول لاعبين جدد في هذه الصناعة مستهدفين المنافسة بقوة، ومن أبرزهم صانعة "أيفون" شركة "آبل".



وأعلنت "تسلا" تحقيق وتيرة تسليم قياسية لسياراتها حيث بلغت 184.8 ألف سيارة خلال الربع السنوي الأول من عام 2021.



وسوف يبدأ هذا الشهر موسم الإعلان عن نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع الأول، ويبدأ عادة بإعلان البنوك الأمريكية عن نتائجها.



وفي ختام الجلسة، قفز سهم "تسلا" بنسبة 8.6% وأغلق عند 762.3 دولار، وهو أعلى مستوى منذ التاسع عشر من فبراير/شباط، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 763 دولارا وأقل سعر عند 710.6 دولار.