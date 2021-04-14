شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بأكثر من 2% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والمخاوف بشأن التضخم في أمريكا.



وأعلنت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية قرارا بتعليق استخدام لقاح شركة "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعد اكتشاف علاقته بإصابة المستخدمين بجلطات خطيرة.



وأضافت الوكالة أن ستة أشخاص مما تناولوا هذا اللقاح ثبت إصابتهم بجلطات دموية الأمر الذي شكل خطورة على أرواحهم.



وكشفت بيانات اقتصادية أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.6% خلال الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة شهرية منذ أغسطس/آب عام 2012، وذلك مقارنة بتوقعات ارتفاع المؤشر بنسبة 0.5%.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.3 نقطة وأقل مستوى عند 91.8 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو/أيار بنسبة 2.3% أو ما يعادل 56 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 25.43 دولار للأوقية.