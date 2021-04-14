شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع قليلاً بعد بيانات متضاربة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء على نحو طفيف في أعقاب صدور بيانات اقتصادية متضاربة.



وأظهرت بيانات حكومية أن القراءة الشهرية للناتج المحلي الإجمالي البريطاني سجل نموا بنسبة 0.4% دون توقعات بنمو نسبته 0.5%.



وارتفع الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة بنسبة 1%، وهو ما تجاوز توقعات بارتفاع نسبته 0.5% خلال الشهر الماضي.



كما صعد نشاط الصناعات التحويلية في البلاد بنسبة 1.3% خلال مارس/آذار، بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.5%.



هذا، وتتواصل الجهود لمكافحة فيروس كورونا على مستوى العالم، فيما أعلنت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية قرارا بتعليق استخدام لقاح شركة "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعد اكتشاف علاقته بإصابة المستخدمين بجلطات خطيرة.



وأضافت الوكالة أن ستة أشخاص مما تناولوا هذا اللقاح ثبت إصابتهم بجلطات دموية الأمر الذي شكل خطورة على أرواحهم.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.3755، وسجل أعلى سعر عند 1.3769 وأقل سعر عند 1.3697.