شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة الحبوب: توازن المعروض وارتفاع مخزون السلع يضبط أسعارها فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت غرفة الحبوب في اتحاد الصناعات، أن هناك توازن ملحوظ بين الاستهلاك وحجم المخزون والمعروض في الأسواق حاليًا وهو ما يخلق حالة من الانضباط في الأسعار خلال شهر رمضان.

وأضافت الغرفة أن تراجع فى الاستهلاك لبعض السلع مثل الدقيق خلال الربع الأخير من 2020 وكذلك أغلب السلع الرئيسية حدث تراجع فى الاستهلاك بنسب وصلت 7 إلى 10 %، وهو ما يخلق معروض أكبر من السلع في الربع الأول من 2021 ويجعل السوق متوازن خلال شهر رمضان وأنه لن يكون هناك أية مشكلات في السلع الرئيسية والاستراتيجية.

وقالت، إن أزمة فيروس كورنا أثرت على النمط الاستهلاكى للأفراد، وكذلك هبوط فى طلب الأسر بعد انتهاء الموجة الأولى من الجائحة، والدليل أن سعر السلع الأساسية لم يرتفع رغم الطلب الكبير مع بداية الأزمة، وبعدها أصبح الوضع مستقر وهناك توافر للسلع بأسعارها المعتادة بل أن سلع معينة سعرها تراجع.