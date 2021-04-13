شكرا لقرائتكم خبر 8 تخصصات في برنامج «رواد سار» وبدء التقييم 29 أبريل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الخطوط الحديدية السعودية (سار) أمس النسخة الجديدة من برنامج (رواد سار) الذي يعد أحد أهم مبادرات الشركة في مجال تطوير قدرات ومهارات السعوديين الخريجين حديثا في مختلف التخصصات الهندسية والإدارية، وذلك بفتح باب الترشح للراغبين في الالتحاق بالعمل ضمن طاقم الشركة، في 8 تخصصات، حيث ستبدأ الشركة في تقييم المتقدمين 29 أبريل الجاري.

وبين مدير قطاع الموارد البشرية والخدمات المساندة المهندس عبدالرحمن تركستاني أن البرنامج يهدف إلى استقطاب الكفاءات السعودية من الجنسين في تخصصات: الهندسة، والمالية، والصحة والسلامة، والاستراتيجية وتخطيط الأعمال، والتطوير العقاري، والموارد البشرية، وتقنية المعلومات، وسلاسل الإمداد، وتدريبهم وإعدادهم للإسهام في تحقيق الأهداف المستقبلية للشركة عن طريق تمكينهم من المهارات والجدارات الفنية المرتبطة بصناعة النقل السككي، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تنمية وتطوير الكفاءات الوطنية.

وأفاد بأن (سار) ستبدأ بتقييم المتقدمين ابتداء من 29 أبريل، على أن تعلن النتائج النهائية بعد انتهاء مرحلة التقييم، يلي ذلك مرحلة التدريب التي تبدأ في أغسطس 2021.

وأكد أن برنامج (رواد سار) يحتوي على عدد من الدورات التدريبية الموجهة لحديثي التخرج وكذلك التدريب أثناء العمل وتطوير الكفاءات التقنية والقيادية في أقسام الشركة ومواقعها المختلفة.

وأوضح تركستاني أن المتقدّم للالتحاق بالبرنامج يجب أن يكون ملما باللغة الإنجليزية وحاصلا على معدل تراكمي وفق الآتي: 2.75 من 4 أو 3.75 من 5، أو 80 من 100، على أن يجتاز الاختبارات المقررة من قبل الشركة.

يذكر أن المتدربين بالبرنامج سيمرون بعدة مراحل، أهمها مرحلة التعريف بمكان العمل عبر تمكين المشاركين من التدرب في وحدات الأعمال المختلفة، من أجل إعطاء المشاركين لمحة عامة عن الشركة والتعرف على آلية سير العمل، تليها مرحلة البناء من خلال تطوير قدرات الملتحقين بالبرنامج وتدريبهم وإسناد بعض المهام والأنشطة إليهم، ختاما بمرحلة التمكين، حيث يتم تكليفهم بمهام أكبر بما يمكنهم من إحداث تأثير إيجابي على العمل، كما يحتوي برنامج (رواد سار) على حزمة من الأنشطة والدورات الأخرى كبرنامج الإعارة والتدريب الخارجي مع شركات عالمية رائدة في مجال السكك الحديدية.







الهندسة



المالية



الصحة والسلامة



الاستراتيجية وتخطيط الأعمال



التطوير العقاري



الموارد البشرية



تقنية المعلومات



سلاسل الإمداد



برنامج (رواد سار)

29 أبريل 2021







بدء تقييم المتقدمين







بدء مرحلة التدريب



أغسطس 2021

شروط الالتحاق بالبرنامج: