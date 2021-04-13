شكرا لقرائتكم خبر الزكاة والدخل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل بأنه يمكن للمكلف إنجاز خدماته ذاتيا، من خلال 15 صالة شاملة في عدة فروع، تتضمن تقنيات حديثة لتبسيط إجراءات الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة لجميع المكلفين، وتسهيل أداء التزاماتهم الزكوية والضريبية، بما يختصر الوقت والجهد.
ودعت هيئة الزكاة والدخل الراغبين بالحصول على مزيد من المعلومات بشأن خدمات الزكاة والدخل، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر أو البريد الالكتروني، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.
كانت هذه تفاصيل خبر الزكاة والدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.