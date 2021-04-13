الاقتصاد

وزير الموارد

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- بواسطة أيمن الوشواش - البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) المهندس أحمد الراجحي، ترأس - عن طريق الاتصال المرئي -، اجتماع مجلس إدارة الصندوق الأول للعام 2021، بحضور أعضاء مجلس الإدارة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأشاد أعضاء مجلس الإدارة بدور وأداء صندوق تنمية الموارد البشرية خلال الفترة الماضية، وبنتائج مؤشرات الأداء وما تحقق من مستهدفات خلال الربع الأول من العام الجاري، وارتفاع مؤشر الرضا في الفترة الأخيرة من الخدمات التي يقدمها الصندوق لمستفيدي منشآت القطاع الخاص.

واستعرض مجلس إدارة (هدف) عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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