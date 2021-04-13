وزير الموارد

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وأشاد أعضاء مجلس الإدارة بدور وأداء صندوق تنمية الموارد البشرية خلال الفترة الماضية، وبنتائج مؤشرات الأداء وما تحقق من مستهدفات خلال الربع الأول من العام الجاري، وارتفاع مؤشر الرضا في الفترة الأخيرة من الخدمات التي يقدمها الصندوق لمستفيدي منشآت القطاع الخاص.
واستعرض مجلس إدارة (هدف) عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.
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