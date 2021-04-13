لجنة حماية المستهلك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بمجلس التعاون العربية عقدت عبر الاتصال المرئي، اجتماعها الرابع استنادا إلى قرار المجلس الأعلى في دورته الـ41 (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) باعتماد النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس المعدل، وقرار لجنة التعاون التجاري باستكمال الدول الأعضاء إصدار الأدوات التشريعية الداخلية لإنفاذ النظام (القانون). وجرى خلال الاجتماع استكمال مناقشة بنود مسودة اللائحة التنفيذية الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون، والتأكيد على تكثيف الجهود للانتهاء من هذه اللائحة.



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