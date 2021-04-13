اجتماع تنسيقي

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وأكد الجعويني أهمية الشراكة مع مختلف الجامعات ومنها جامعة جدة؛ لزيادة نسبة التوطين في سوق العمل، مشيرا إلى أن الصندوق يقدم حزما من البرامج والمحفزات لدعم وتمكين الكوادر الوطنية وتأهيلهم وتوظيفهم في مختلف منشآت القطاع الخاص، منوها إلى ضرورة الاستفادة من بوابة التثقيف والإرشاد المهني (سبل)، ومنصة التدريب الالكترونية (دروب)، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، والبوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، بالإضافة إلى برامج ومحفزات الدعم الأخرى التي يقدمها الصندوق.
واستعرض الاجتماع وسائل زيادة القدرة التنافسية لطلاب وطالبات الجامعة في سوق العمل، وزيادة نسبة توظيفهم، وتطوير مهاراتهم، وإكسابهم المهارات الفردية والأساسية والخبرة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
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