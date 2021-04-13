الاقتصاد

توقعات بعودة اقتصاد بريطانيا إلى مستوى ما قبل الجائحة في 2022

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

توقع خبراء اقتصاديون، وفق استطلاع حديث للرأي، أن الاقتصاد البريطاني سيعود إلى مستوى ما قبل الجائحة في حوالي منتصف العام المقبل، وأن معدل البطالة سيصل إلى ذروة 6.2 % بحلول نهاية العام الحالي، قبل أن يبدأ بالتراجع.

وسجل الاقتصاد البريطاني العام الماضي، أكبر انكماش في أكثر من ثلاثة قرون، لكن الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 7 إلى 12 أبريل/ نيسان الجاري، وشمل حوالي 70 خبيراً اقتصادياً، قال إنه سينمو بنسبة 5.0 % هذا العام، و5.5 % في 2022.

وفي استطلاع للرأي في مارس / آذار الماضي، كانت التوقعات 4.6 % و5.7 % على الترتيب.وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، الشهر الماضي، إنه يتوقع أن يعود الاقتصاد إلى حجمه قبل الجائحة في منتصف 2022.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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