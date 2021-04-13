شكرا لقرائتكم خبر عن كوفيد 19 يغلق مصانع أغنى ولاية هندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويتر

تعتزم أغنى ولاية في الهند، فرض قيود صارمة على الصناعة والتجارة الإلكترونية لمدة 15 يوماً، لإبطاء الإصابات المتزايدة بفيروس كورونا، بحسب ما أعلن رئيس وزراء ولاية مهاراشترا، الثلاثاء.

وأمر أوداف ثاكيراي، رئيس وزراء مهاراشترا، بإغلاق غالبية المؤسسات والأماكن العامة في الولاية باستثناء تلك التي تعتبر ضرورية مثل متاجر البقالة والمستشفات والبنوك وأسواق الأسهم.

وقال إشعار حكومي: «كل المصانع/الصناعات عدا بعض الوحدات الموجهة للتصدير، وتلك التي تصنع منتجات ضرورية لخدمات أساسية يجب أن توقف عملياتها». وقد تلحق القيود، التي يبدأ سريانها، الأربعاء، ضرراً بشركات صناعة السيارات التي لها مصانع في الولاية مثل «تاتا موتورز» و«باجاج أوتو» و «ماهيندرا اند ماهيندرا».

وتعد مهاراشترا، التي توجد بها مومباي العاصمة المالية للهند، هي الولاية الأكثر تضرراً بسبب فيروس كورونا، إذ تشكل حوالي ربع الإصابات بالفيروس في الهند البالغ عددها 13.5 مليون.