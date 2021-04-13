امتحان الفن بالنسبة المئوية

هل تجوز في رمضان مشاكسة الوسط الفنيّ، من باب «البادئ أظلم»؟ يقيناً دوزان الأعصاب مشدود، خصوصاً لدى أهل التبغ. الموضوع يشبه طرائف الحساب وتطبيقاتها. ثمة مقولة قيّمة تنسب إلى بيتهوفن: «في التأليف الموسيقي تحتل العبقرية 10%، الباقي كله جهد ومعاناة». وزن المقولة وقيمتها لا يحتاجان إلى سند. تخيّل مقدار ما بذله بيتهوفن في إبداع السيمفونية التاسعة، وستشعر بجرّ الجبال إلى الأعالي. ها نحن بلغنا بغاية السرعة نقطة اللاعودة، لسبب بسيط، ألا وهو أننا سنلتزم مقاييس مقولة بيتهوفن، متمسكين بمعايير السيمفونية التاسعة، حتى يكون المثال متطابقاً مع المعادلة، وإلاّ فسد القياس.

الآن الحساب العسير. يا حضرات الفنانين والمنتجين: السيمفونية التاسعة، وما أدراك ما هي، ليس فيها من العبقرية سوى 10%، مع هذا هي القمة الشمّاء التي بلغتها الموسيقى الكلاسيكية العالمية منذ عصر النهضة. لا خلاف على أنها الذروة. نحن أمام أمرين مهولين عند امتحان القيم الفنيّة في أيّ عمل فنّيّ، سنضع في الحسبان أن 10% من العبقرية تفجّر ذلك الإبداع، وأن 90% من الكد والاجتهاد تحقق ذلك الأثر الذي تطلب جهداً خيالياً بين سنتي 1822 و1824، ليتبوأ عرش الموسيقى العالمية طوال قرنين إلاّ ثلاث سنوات. لا شك في أن القارئ الكريم أدرك المقصد البعيد الذي يرمي إليه القلم، وهل يخفى المرام؟ الفنان العظيم لا يرضى بأن تكون أعماله مناديل ورقية تستعمل مرّة واحدة، ثم إلى سلّة المهملات.

الباقي أمر بسيط: خذ أيّ إنتاج فنيّ، سواء أكان مسلسلاً أن أغنية أم شريطاً من الفن السابع إلخ، وضعه على المحكّ واستخبره: كم مقدار العبقرية فيك، هل بلغت نصاب نسبة العشرة من المئة حقّاً؟ وماذا عن الجهد والعناء وسهر الليالي، هل بذلت التسعين الباقية صدقاً؟ هل أراد لك المنتج أو المؤلف الموسيقي طول البقاء بمطامح الارتقاء ومطالب العلياء، أم تُراه تقنّع بدعوى أن الوسط الفنيّ أمسى حفلاً تنكريّاً؟ آه، لو أدرك الفنانون روعة أن يبدعوا لعشرات السنين فقط، إذا كان التفكير في القرون يوهي إرادتهم، يذكّرهم بقول المتنبي: «وتركك في الدنيا دويّا كأنما.. تداول سمعَ المرء أنملهُ العشرُ».

لزوم ما يلزم: النتيجة النسبيّة: يبدو أن الوسط الفني خفض النسبة بقسمة الرقمين على مئة.

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