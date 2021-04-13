شكرا لقرائتكم خبر عن رأس الخيمة تتزين بـ500 تشكيل ضوئي في الشهر الفضيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة

أكدت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، تزيين طرق الإمارة خصيصاً لشهر رمضان المبارك، عبر تركيب مجسمات وأشكال الزينة الرمضانية، بتشكيلات ضوئية هندسية مختلفة ومعبرة، مصحوبة بعبارات رمضانية خاصة، تعزز روحانيات الشهر وتجسد طقوسه وتعكس الفرحة بحلوله، وتعزيز أجواء الشهر الفضيل وتوفير مشهد جمالي يسهم في نشر الفرح و البهجة.

وقال المهندس أحمد الحمادي، مدير عام الدائرة: «إن عدد التشكيلات والمجسمات الضوئية ضمن «زينة رمضان» بلغ هذا العام 500 تشكيل ومجسم ضوئي مبتكر، غطت 40 موقعاً، من الطرق الرئيسية الحيوية والدوارات والجسور؛ حيث حظيت بالتشكيلات الجمالية المنيرة، التي اتخذت أشكالاً وتصميمات متنوعة، منها هلال رمضان، والهالات الضوئية».

وأكد توسيع الرقعة الجغرافية ل«زينة رمضان» هذا العام؛ حيث شملت مختلف مناطق الإمارة عبر امتدادها الجغرافي الواسع، شمالي الإمارة وجنوبها بجانب مركز مدينة رأس الخيمة وضواحيها، بإضافة 14 منطقة جديدة لتركيب الزينة الرمضانية في نطاقها خلال الشهر الفضيل، منها خت، وادي كوب، غليلة، الغيل، أذن، شوكة، كدرا، المنيعي، الحويلات، الرمس، ضاية، وشمل.