شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 13-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 13-4-2021.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وأولى جلسات شهر رمضان، بتراجع جماعي للمؤشرات، بعد صعودها خلال الـ3 جلسات الماضية، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 8.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 644.471 مليار جنيه.

إيقاف تداول 19 شركةوأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 19 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، العربية للمحابس، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، راية القابضة للاستثمارات المالية، العربية لاستصلاح الأراضي، سبيد ميديكال، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، السويدي إليكتريك، شركة النصر للأعمال المدنية، العربية للمحابس، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، العبور للاستثمار العقاري، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، ريكاب للاستثمارات المالية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، القاهرة للإسكان والتعمير، الأهرام للطباعة والتغليف، دلتا للإنشاء والتعمير. إيقاف تداول 19 شركةوأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 19 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، العربية للمحابس، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، راية القابضة للاستثمارات المالية، العربية لاستصلاح الأراضي، سبيد ميديكال، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، السويدي إليكتريك، شركة النصر للأعمال المدنية، العربية للمحابس، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، العبور للاستثمار العقاري، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، ريكاب للاستثمارات المالية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، القاهرة للإسكان والتعمير، الأهرام للطباعة والتغليف، دلتا للإنشاء والتعمير.



البورصة تخسر 8.7 مليار جنيه البورصة تخسر 8.7 مليار جنيه

وبلغ حجم التداول على الأسهم بجلسة البورصة اليوم، 399.8 مليون ورقة مالية بقيمة 996 مليون جنيه، عبر تنفيذ 33.3 ألف عملية لـ186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66.47% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.85%، والعرب على 29.67% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 46.68% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.31%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 7.6 مليون جنيه، 138.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 7.3 مليون جنيه، 2.2 جنيه، 119.3 مليون جنيه، 16.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.38%، ليغلق عند مستوى 10305 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 1994 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 12750 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 3949 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 1922 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 2854 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 1221 نقطة.

وصعدت أسهم 20 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 123 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك بسعر إغلاق 3.130 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.07%.

- بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا بسعر إغلاق 25.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.79%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.765 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.96%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 24.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.30%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 2.092 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.90%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 61.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.27%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 2.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.99%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.820 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.44%.

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 14.620 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.28%.

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 19.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.66%.