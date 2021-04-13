شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تكشف صفقات كبار رجال الأعمال في الربع الأول من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير إفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين لعدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، تنفيذاً للمادة رقم 30، عن تحركات لعدد من كبار المساهمين لزيادة حصتهم بهذه الشركات، منها رفع المساهم شركة أسماك حصتها بمجموعة بورتو القابضة - بورتو جروب من 69.6 مليون سهم تعادل 5.952% إلى 134.8 مليون سهم تعادل 11.51%، ورفع المساهم هاشم حسين غنيم من 110 مليون سهم تعادل 9.399% إلى 119.952 مليون سهم تعادل 10.25%، كما رفعت المساهمة مروة محمد الأمين حصته من 79.436 مليون سهم تعادل 6.788% إلى 79.436 مليون سهم تعادل 6.79%، فيما تراجعت حصة المساهم عبد السلام مسعود عبد الكريم من 164.1 مليون سهم تعادل 14.021% إلى 98.98 مليون سهم تعادل 8.46%، وتخارج المساهم محمود لاشين بعدما باع حصته البالغة 58.6 مليون سهم تعادل 5.003%.

وبقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، رفع المساهم مصطفى إسماعيل عارف رزق حصته بالشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية من 6.935 مليون سهم تعادل 10.087% إلى 7.527 مليون سهم تعادل 10.95%، فيما استقرت نسب باقي المساهمين عادل عبد الفتاح عند 51.16%، وتراجعت حصة ابنته مايا من 1.367 مليون سهم تعادل 1.989% إلى 1.313 مليون سهم تعادل 1.91%، كما استقرت حصص نبيل عبد الفتاح، محمد عبد الفتاح، أسامة عبد الفتاح، سهام عبد الفتاح، عند 1.2%، 0.10%، 0.10%، 2%، على التوالي، واستقرت حصة شركة إثراء كابيتال عند 22.6%.

وبقطاع الرعاية الصحية والأدوية، رفع المساهم أحمد بن حسن بن أحمد فتيحي حصته بشركة مستشفى النزهة الدولي من 2.613 مليون سهم تعادل 18.582% إلى 2.743 مليون سهم تعادل 19.506%، واستقرت حصة المساهم حازم محمد بيومي سمور عند 9.244%.

وبنفس القطاع، تراجعت حصتا محمود لاشين وشريف علاء الزيات بشركة سبيد ميديكال من 282 مليون سهم تعادل 25.43% إلى 266.5 مليون سهم تعادل 24.028% للأول، و55.458 مليون سهم تعادل 5% إلى 45.17 مليون سهم تعادل 4.073% للثاني، وتخارج المساهم هاشم حسين غنيم بعدما باع حصته 55.574 مليون سهم تعادل 5.011%، واستقرت حصص المساهمان حازم الفار وإسماعيل جاد الله عند 10.252%، 5.366%، على التوالي.