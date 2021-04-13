شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع في ختام الجلسة مع انخفاض الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وعقب صدور بيانات التضخم التي أثارت قلق المستثمرين في الأسواق.



وأعلنت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية قرارا بتعليق استخدام لقاح شركة "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعد اكتشاف علاقته بإصابة المستخدمين بجلطات خطيرة.



وأضافت الوكالة أن ستة أشخاص مما تناولوا هذا اللقاح ثبت إصابتهم بجلطات دموية الأمر الذي شكل خطورة على أرواحهم.



وكشفت بيانات اقتصادية أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.6% خلال الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة شهرية منذ أغسطس/آب عام 2012، وذلك مقارنة بتوقعات ارتفاع المؤشر بنسبة 0.5%.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.3 نقطة وأقل مستوى عند 91.8 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.9% أو ما يعادل 14.90 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1747.6 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1749.5 دولار وأقل سعر عند 1723.2 دولار.