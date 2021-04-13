شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض في ظل المخاوف بشأن التضخم في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء وزاد خسائره في أعقاب صدور بيانات اقتصادية أظهرت زيادة في التضخم بالولايات المتحدة.



وأعلنت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية قرارا بتعليق استخدام لقاح شركة "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعد اكتشاف علاقته بإصابة المستخدمين بجلطات خطيرة.



وأضافت الوكالة أن ستة أشخاص مما تناولوا هذا اللقاح ثبت إصابتهم بجلطات دموية الأمر الذي شكل خطورة على أرواحهم.



يأتي ذلك وسط تحذيرات من منظمة الصحة العالمية بشأن تسارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة، ومع اقتراب عدد الوفيات عالميا من 3 ملايين حالة.



وكشفت بيانات اقتصادية أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.6% خلال الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة شهرية منذ أغسطس/آب عام 2012، وذلك مقارنة بتوقعات ارتفاع المؤشر بنسبة 0.5%.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.3 نقطة وأقل مستوى عند 91.8 نقطة.