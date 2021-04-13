شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص مكاسبه قبيل صدور بيانات المخزون الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء بعد تقرير "أوبك" الشهري، لكن الخام قلص مكاسبه لاحقا في ظل ترقب بيانات المخزون الأمريكي.



وأفادت منظمة "أوبك" في تقريرها بأن الطلب العالمي على النفط سينمو بنحو 6 ملايين برميل يوميا إلى 96.5 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري، وهو ما يمثل زيادة بنحو 100 ألف برميل يوميا مقارنة بتقديراتها السابقة.



وارتفع إنتاج "أوبك" في الشهر الماضي بنحو 201 ألف برميل يوميا إلى 25 مليون برميل يوميا.



من ناحية أخرى ، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.3 نقطة وأقل مستوى عند 91.8 نقطة.



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إعلان معهد البترول الأمريكي عن بيانات أولية غير رسمية لمخزونات الخام في الولايات المتحدة بينما ستصدر إدارة معلومات الطاقة بياناتها الرسمية غدا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 16:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 60.03 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 60.5 دولار وأقل سعر عند 59.6 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.5% إلى 63.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.1 دولار وأقل سعر عند 63.14 دولار.