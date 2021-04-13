شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد جديدة لمكتبات الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت مكتبات الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، عن تعديل أوقات دوامها خلال شهر رمضان المبارك لتتناسب مع الشهر الفضيل، حيث سيتسنى لزوّار مكتبة الشارقة العامة الوصول لمقتنياتها وما تتضمنه من معارف من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً، فيما ستُفتح الأبواب بعد الإفطار من الساعة 9 وحتى 12 ليلاً.

أما فروع المكتبات في كلّ من المنطقة الشرقية والوسطى فتستقبل زوّارها خلال الشهر الفضيل من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً.