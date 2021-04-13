شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 13-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 13-4-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وأولى جلسات شهر رمضان، بتراجع جماعي للمؤشرات، بعد صعودها خلال الـ3 جلسات الماضية، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 8.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 644.471 مليار جنيه.

إيقاف تداول 19 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 19 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، العربية للمحابس، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، راية القابضة للاستثمارات المالية، العربية لاستصلاح الأراضي، سبيد ميديكال، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، السويدي إليكتريك، شركة النصر للأعمال المدنية، العربية للمحابس، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، العبور للاستثمار العقاري، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، ريكاب للاستثمارات المالية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، القاهرة للإسكان والتعمير، الأهرام للطباعة والتغليف، دلتا للإنشاء والتعمير. إيقاف تداول 19 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 19 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، العربية للمحابس، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، راية القابضة للاستثمارات المالية، العربية لاستصلاح الأراضي، سبيد ميديكال، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، السويدي إليكتريك، شركة النصر للأعمال المدنية، العربية للمحابس، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، العبور للاستثمار العقاري، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، ريكاب للاستثمارات المالية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، القاهرة للإسكان والتعمير، الأهرام للطباعة والتغليف، دلتا للإنشاء والتعمير.



البورصة تخسر 8.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وأولى جلسات شهر رمضان، بتراجع جماعي للمؤشرات، بعد صعودها خلال الـ3 جلسات الماضية، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 8.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 644.471 مليار جنيه. البورصة تخسر 8.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وأولى جلسات شهر رمضان، بتراجع جماعي للمؤشرات، بعد صعودها خلال الـ3 جلسات الماضية، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 8.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 644.471 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 399.8 مليون ورقة مالية بقيمة 996 مليون جنيه، عبر تنفيذ 33.3 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66.47% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.85%، والعرب على 29.67% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 46.68% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.31%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 7.6 مليون جنيه، 138.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 7.3 مليون جنيه، 2.2 جنيه، 119.3 مليون جنيه، 16.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.38%، ليغلق عند مستوى 10305 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 1994 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 12750 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 3949 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 1922 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 2854 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 1221 نقطة.

وصعدت أسهم 20 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 123 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، 10 آلاف سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، 3535 سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 700 ألف سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، 10 آلاف سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، 3535 سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 700 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، مطاحن وسط وغرب الدلتا، مطاحن مصر العليا، بالم هيلز للتعمير، الأهلي للتنمية والاستثمار، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، 15 ألف سهم، 30 سهم، 15 سهم، 968 ألف سهم، 13756 سهم، 326.5 ألف سهم، 2 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، المجموعة المصرية العقارية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 106.7 ألف سهم، 680 ألف سهم، 66 ألف سهم، 375 ألف سهم، 325 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.



أسهم خزينة أعلنت شركتا مدينة نصر للإسكان والتعمير، الشرقية (ايستيرن كومباني)، بيع الأولى عدد 192.4 ألف سهم في السوق المفتوح خلال جلسة أمس الاثنين، وبذلك يكون إجمالي ما تم بيعه حتى تاريخه عدد 4.922 مليون سهم من إجمالي عدد 7.26 مليون سهم وتبقى عدد 2.337 مليون سهم، وبيع الثانية 970 ألف سهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين. أسهم خزينة أعلنت شركتا مدينة نصر للإسكان والتعمير، الشرقية (ايستيرن كومباني)، بيع الأولى عدد 192.4 ألف سهم في السوق المفتوح خلال جلسة أمس الاثنين، وبذلك يكون إجمالي ما تم بيعه حتى تاريخه عدد 4.922 مليون سهم من إجمالي عدد 7.26 مليون سهم وتبقى عدد 2.337 مليون سهم، وبيع الثانية 970 ألف سهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين.





مستشفى كليوباترا أعلنت شركة مجموعة مستشفى كليوباترا، عن نيتها المبدئية غير الملزمة للاستحواذ على حصة بنك أبو ظبي التجاري، والتي تمثل نسبة 51.5% من أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد-الإسكندرية)، وذلك من خلال تقديم خطاب نوايا مبدئي غير ملزم للمستشار المالي للبائع (سي أي كابيتال)، وجاري التفاوض مع المستشار المالي للبائع بخصوص الشروط الواردة في خطاب النوايا.

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