شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تكشف حصص أبناء فريد خميس بشركة "النساجون الشرقيون للسجاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير إفصاح شركة النساجون الشرقيون للسجاد، عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين، تنفيذاً للمادة رقم 30 بقواعد القيد، عن حصص أبناء الراحل محمد فريد خميس للمرة الأولى بعد وفاته خلال شهر سبتمبر الماضي، وبلغت ملكية ابنه الوحيد محمد 142.2 مليون سهم تعادل 21.373% من رأس مال الشركة، يليه شقيقتيه فريدة وياسمين بحصة بلغت 81.871 مليون سهم تعادل 12.310%، 81.687 مليون سهم تعادل 12.282% على التوالي، وزوجته "ميلو سلافا" وبلغت 35.3 مليون سهم تعادل 5.304%.

شغل رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس مناصب عديدة، بحكم تنوع نشاط استثماراته، وحرصه على المساهمة في العمل الخيرى والاجتماعي، وحرصت ابنتيه ياسمين وفريدة على السير على خطى والدهم، وإحياء ذكراه والتمسك بذات المناصب.

خلفت ياسمين الابنة الكبرى لرجل الأعمال فريد خميس، والدها بالكيان الأم لاستثماراته وهي مجموعة النساجون الشرقيون للسجاد، بعدما كانت تشغل في السابق هي وشقيقتها أعضاءً بالمجلس، وحافظت "ياسمين" على ذات التشكيل والذي يضم شقيقتها فريدة، وابن عمها محمد محمود خميس، وحتى نفس الأعضاء المستقلين ودودة بدران ومعتصم راشد، بخلاف ممثلين المساهمين الآخرين.

وكذلك خلفت "ياسمين" والدها في الرئاسة الشرفية للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وهو الكيان الذي أسسه والدها وحافظ على رئاسته حتى رحليه، وحضرت "ياسمين" 3 اجتماعات لمجلس إدارة الاتحاد، وكذلك حضرت اجتماعين للاتحاد مع وزير المالية.

أما الابنة الثانية فريدة بجوار عضويتها بمجلس إدارة النساجون الشرقيون للسجاد، وإدارتها شركة إنتاج البروبلين، تقلدت رئاسة مجلس أمناء الجامعة البريطانية، وهو المجلس الذي يضم قامات كبرى منها الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمى، واللواء سيد مشعل، وزير الإنتاج الحربى الأسبق، وعمرو موسى، رئيس جامعة الدول العربية الأسبق، والدكتور نادية زخارى، وزيرة الدولة للبحث العلمى الأسبق، والدكتور فاروق الباز، أستاذ الجيولوجيا، والدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية.