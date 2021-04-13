شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتحفظ على سفينة «إيفر جيفن» وتطلب 900 مليون دولار كتعويض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - أ ف ب

أعلنت مصر، الثلاثاء، التحفظ على سفينة الحاويات الضخمة «إيفر جيفن» التي جنحت الشهر الماضي في قناة السويس، وعطلت الملاحة فيها ستة أيام، حتى تقوم الشركة المالكة للسفينة بسداد تعويضات بقيمة 900 مليون دولار.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، أنه «تم التحفظ على السفينة البنمية إيفر جيفن، لعدم سدادها مبلغاً وقدره 900 مليون دولار»، موضحاً أن مبلغ التعويض تضمن «قيمة ما تسببت فيه السفينة الجانحة من خسائر للهيئة، فضلاً عن التعويم، وعملية الصيانة، وذلك بموجب حكم قضائي أصدرته محكمة الإسماعيلية الاقتصادية»، وفق ما نقله موقع صحيفة «الأهرام» الحكومية.

وتسبب جنوح السفينة «إيفر جيفن» في 23 مارس / آذار الماضي، وتوقفها في عرض المجرى المهم في تعطيل الملاحة من الجانبين، قبل أن تعلن مصر استئناف الحركة مجدداً بعد أسبوع عقب النجاح في تعويم السفينة الضخمة.

وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر، وعرضها 59 متراً تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا، وتسببت في زحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة، انتهت أزمتهم بحلول الثالث من أبريل/ نيسان.

وتعد قناة السويس منشأة حيوية بالغة الأهمية لمصر التي خسرت وفق الهيئة ما بين 12 مليوناً و15 مليون دولار من عائداتها يومياً جراء تعطّل حركة العبور.

وأشار تقرير شركة «أليانز للتأمين» إلى أن توقف الملاحة بالقناة، «كلّف التجارة العالمية يومياً من 6 إلى 10 مليارات دولار».

وشهد عام 2020، عبور حوالي 19 ألف سفينة الممر الملاحي المهم، وحققت القناة إيرادات سنوية تخطّت 5,6 مليار دولار.