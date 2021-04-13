شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية»: فتح التسجيل لاختبارات القيادات المدرسية والطفولة المبكرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم

حددت وزارة التربية والتعليم، ممثلة في إدارة التراخيص المهنية، يوم 21 أبريل، موعداً أخيراً للتسجيل لاختبارات التراخيص المهنية في الاختبارات الخاصة للطفولة المبكرة، من مستوى أول رياض أطفال إلى الصف الثاني، وكذلك القيادات المدرسية والمزمع عقده 22 مايو المقبل.

كما فتحت الوزارة باب التسجيل في الاختبارات التخصصية والمهنية لمعلمي الحلقة 2 و 3، في تخصصات اللغة العربية والكيمياء والأحياء والفيزياء واختبار «TESOL» حلقة ثانية وثالثة، وستعقد يوم 19 يونيو، على أن يكون آخر موعد للتسجيل 18 مايو.

ودعت الراغبين في التقدم للاختبار، لحجز مقاعدهم عبر الرابط الإلكتروني الخاص على موقع الوزارة، مشيرة إلى أن المقاعد محددة نظراً للأحوال الاستثنائية.

وأفادت بأن الاختبارات ستكون وفقاً للمسجلين في نظام التراخيص وحالة الرخصة الخاصة بهم والمواد التي يمتحن فيها وفقاً للتخصص المهني، الذي سجل خلاله عبر موقع الوزارة الإلكتروني المرحلة الماضية.

وذكرت أن نظام ترخيص المهن التعليمية، يضم ثلاثة أنواع: «المعلم، والقيادات المدرسية، والمهن المدرسية»، وجميعها إذن يصدر عن الوزارة، يُمكّن حامله من مزاولة المهن في قطاع التعليم في الدولة، بهدف الارتقاء بجودة التعليم ودعم المنظومة بما يتماشى مع المعايير العالمية.

وأوضحت أن آليات الحصول على الرخصة، ستكون بعملية اجتياز الاختبارات، التي تعتمد على اختبارين أحدهما تخصصي، والآخر يركز على طرائق التعليم، وفي حال عدم اجتياز الاختبار، سيلتحق المعلم ببرنامج تدريبي يطوّر مؤهلاته، بحسب الاحتياجات التي يتطلع إليها للوصول إلى المخرجات المستهدفة.