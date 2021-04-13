شكرا لقرائتكم خبر عن غياب ماشاريبوف عن شباب الأهلي أمام الاستقلال والهلال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:علي نجم

يلعب شباب الأهلي أولى مبارياته في المجموعة الخامسة ضمن دوري أبطال آسيا الخميس بمواجهة استقلال طاجيكستان، وسط غيابات مؤثرة.

ويفتقد شباب الأهلي نجمه الجديد المعار من النصر السعودي جلال الدين ماشاريبوف بعد طرده المباشر في ربع نهائي النسخة الماضية عندما كان في صفوف باختاكور، وبالتالي سيغيب أمام استقلال طاجيكستان ثم الهلال.

كما يتوقع غياب الأرجنتيني كارتابيا بسبب الإصابة.

وتضم المجموعة الخامسة أيضاً الهلال صاحب الضيافة وأي جي أم كي الأوزبكي.

وسيكون الهلال مرشحاً قوياً للتأهل مع شباب الأهلي إلى دور ال16،رغم أن الزعيم السعودي يعاني تذبذباً في النتائج، إذ ودّع منافسات كأس الملك وخسر السوبر السعودي أمام غريمه النصر، كما يتقاسم صدارة الدوري راهناً مع الشباب.

وقال حارسه عبدالله المعيوف «نتطلع للبطولة الآسيوية، ونتمنى ألا تؤثر خسارتنا الأخيرة أمام الاتحاد على اللاعبين، نحن قادرون على العودة وإسعاد أنصارنا».