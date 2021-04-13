شكرا لقرائتكم خبر عن اسم زينة 3 مرات على التتر «كله بالحب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي

غضب عارم اجتاح أبطال ونجوم مسلسل «كله بالحب»، الذي بدأ عرض أول حلقة منه أمس، وظهر خلاله اسم زينة بطلة المسلسل على التتر 3 مرات؛ حيث تعمدت زينة، أن تضع اسمها منفرداً ثم بجانب أحمد السعدني، ثم بجانب صابرين، لتكون هذه المرة الأولى التي يضع فيها فنان اسمه ثلاث مرات على «التتر».

فيما أعلن الفنان أحمد السعدني، انسحابه من المسلسل، وفق تصريحاته، مشيراً إلى أنه سيتقدم بشكوى رسمية للنقابة من أجل إخلال الشركة المنتجة ببنود الاتفاق المبرم بينهما، وانضم الفنان مصطفى درويش، أحد أبطال المسلسل، إلى السعدني؛ حيث أعلن أيضاً انسحابه الكامل من العمل، ورفع قضية من أجل الحصول على حقة الذي أخلت به الشركة.

المسلسل من إخراج عصام عبد الحميد، ويشارك في بطولته: صابرين، وأحمد السعدني، وباسم سمرة، وكريم قاسم، وسامر المسرى.