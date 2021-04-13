شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تفتيشية على الأسواق لحماية المستهلكين في رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أطلقت إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة فرق عمل ميدانية، لتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية في الإمارة، للتحقق من استيفائها للاشتراطات الصحية والتزامها بالإجراءات الوقائية، التي تحد من انتشار الفيروس خلال شهر رمضان.

وقالت شيماء الطنيجي، مديرة إدارة الصحة العامة: إن البلدية أنجزت 6 حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية، غطت الأولى 39 مطبخا شعبيا، وركزت على استيفاء شروط التصميم والمسار التتابعي، والتأكد من مناطق إعداد وعرض الطعام وتطبيقها للشروط والمواصفات المعتمدة، وجاهزية مركبات نقل الطعام.

وأشارت إلى أن الحملة الثانية استهدفت 41 من «مخابز التنور»، حيث جرى التأكد من التزام العاملين باشتراطات النظافة الشخصية ونظافة وتعقيم مناطق التحضير وإعداد الخبز. واستهدفت الحملة الثالثة 20 محلاَ و4 أسواق مركزية للخضروات والفاكهة، مع التركيز على استيفاء مناطق التخزين للاشتراطات الصحية، وبحث مصادر الخضروات والفاكهة.

وأوضحت الطنيجي أن الحملة الرابعة شملت 30 سوقاً استهلاكياً كبيراً «هايبر» و«سوبرماركت»، وركز فريق التفتيش فيها على مناطق التخزين والعرض ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية، ومنع تكدس البضائع وازدحام المتسوقين.

وأسفرت الحملات الأخرى، التي نفذتها البلدية، عن مخالفة 98 منشأة، ضمن 469 زيارة تفتيشية، وتوجيه إنذارات وملاحظات ل 339 منشأة.