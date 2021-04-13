شكرا لقرائتكم خبر عن أوديشو: نعرف نقاط ضعف الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

قال أيوب أوديشو، مدرب القوة الجوية العراقي إن مباراة فريقه أمام الشارقة الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا مهمة، كونه يلعب اللقاء الأول وضربة البداية مع صاحب الضيافة.

وتابع: «ثقتنا في أنفسنا وفي لاعبينا كبيرة وعالية وسيكون هدفنا الخروج بنتيجة جيدة».

وكشف عن أنه يعرف نقاط ضعف وقوة الشارقة، لاسيما أن طارق همام لاعب الجوية سبق له اللعب في الدوري الإماراتي، معتبراً أن الأمر السلبي الوحيد هو الوقت القصير بين التأهل من الملحق وخوض دور المجموعات.

من جهته،اشتكى همام طارق لاعب فريق القوة الجوية والذي سبق له الاحتراف في شباب الأهلي والظفرة من الإجراءات التنظيمية من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بسبب فيروس كورونا، وقال في المؤتمر الصحفي: لأول مرة نصادف مثل هذا التعامل التنظيمي، حيث يتم منع اللاعبين في التحرك بين الغرف والنزول إلى مكان الاستقبال.

وأشاد همام بالشارقة، وقال إنه «فريق كبير في الدوري الإماراتي، وكذلك القوة الجوية، وسنعمل على تقديم أفضل ماعندنا».