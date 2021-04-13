شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع قطاعات البورصة المصرية بجلسة الثلاثاء باستثناء صعود "الطاقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت كافة قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، باستثناء صعود قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 4.12%، فيما تصدر القطاعات المتراجعة الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 4.68%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3.1%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.45%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 2.43%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.88%، وهبط قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.81%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.77%، ثم قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.58%، 1.55%، على التوالي.

كما تراجع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.34%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.3%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.16%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.65%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.62%، ثم قطاعي البنوك والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.55%، 0.49%، على التوالي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وأولى جلسات شهر رمضان، بتراجع جماعي للمؤشرات، بعد صعودها خلال الـ3 جلسات الماضية، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 8.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 644.471 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 399.8 مليون ورقة مالية بقيمة 996 مليون جنيه، عبر تنفيذ 33.3 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66.47% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.85%، والعرب على 29.67% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 46.68% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.31%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 7.6 مليون جنيه، 138.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 7.3 مليون جنيه، 2.2 جنيه، 119.3 مليون جنيه، 16.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.38%، ليغلق عند مستوى 10305 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 1994 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 12750 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 3949 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 1922 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 2854 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 1221 نقطة.

وصعدت أسهم 20 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 123 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.