شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفع طفيف للدولار النيوزلندي مع متابعة تطورات جائحة كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار النيوزلندي أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف خلال تداولات اليوم الثلاثاء مع متابعة الأسواق لتطورات جائحة كورونا.



وبحسب بيانات جامعة "جون هوبكينز"، يقترب عدد الوفيات بفيروس كورونا على مستوى العالم من مستوى ثلاثة ملايين حالة وفاة.



ودقت منظمة الصحة العالمية جرس إنذار بشأن تسارع وتيرة الإصابات في الآونة الأخيرة وضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل مواجهة الموجة الثالثة.



وأعلنت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية قرارا بتعليق استخدام لقاح شركة "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعد اكتشاف علاقته بإصابة المستخدمين بجلطات خطيرة.



وأضافت الوكالة أن ستة أشخاص مما تناولوا هذا اللقاح ثبت إصابتهم بجلطات دموية الأمر الذي شكل خطورة على أرواحهم.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر ثقة الشركات في نيوزلندا سجل مستوى -13 نقطة في الشهر الماضي.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7038، وسجل أعلى سعر عند 0.7044 في حين سجل أقل سعر عند 0.7004.