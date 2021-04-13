اخبار اقتصاد اليوم .. وزير المالية: تكليفات رئاسية للحكومة بوضع كل إمكانات مصر تحت أمر السودان

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 13- 4- 2021 عددا من الأحداث الاقتصادبة التي تم رصدها على صفحات الخليج 365 وكان من بينها الأتى :-

وزير المالية: تكليفات رئاسية للحكومة بوضع كل إمكانات مصر تحت أمر السودان

الدكتور محمد معيط

اختتم الدكتور محمد معيط ،وزير المالية، زيارته الرسمية الناجحة إلى العاصمة السودانية الخرطوم التى استمرت لمدة يومين، التقى فيها مع عدد من كبار المسئولين بالحكومة السودانية، واتحاد مجتمع أصحاب العمل السودانى، استعرض خلالها التجربة المصرية فى مجال الإصلاح الاقتصادى، خاصة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، التى منحت الاقتصاد المصرى قدرًا كبيرًا من المرونة فى مواجهة أزمة «كورونا».

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفات رئاسية للحكومة بوضع كل إمكانات مصر تحت أمر السودان؛ بما يُسهم فى ترسيخ دعائم الشراكة التنموية بين شعبى وادى النيل، ويصب فى مصلحة البلدين، ويدفع مسيرة التكامل الاقتصادى على نحو يتسق مع خصوصية العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة التى تجمع بينهما، موضحًا أننا نتطلع أن تشهد العلاقات الثنائية انطلاقة قوية خلال المرحلة المقبلة، تساعد فى تعزيز سبل التعاون بين مصر والسودان فى شتى الجوانب خاصة المجال الاقتصادى؛ من أجل زيادة حركة التبادل التجارى.

البترول: طفرة كبيرة فى أنشطة شركات القطاع داخل وخارج مصر

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول يمتلك خبرات ومهارات متميزة في مجال تصميم وتنفيذ المشروعات دعمت الاستعانة بشركاته في تنفيذ المشروعات الهامة داخل مصر وخارجها ، وأن الالتزام بالبرامج الزمنية في مختلف المشروعات التي ساهمت فى تنفيذها جعلها محل ثقة الدولة للاستمرار فى تقديم الدعم الفنى لعدد من مشروعات الدولة وليس فقط مشروعات قطاع البترول.

جاء ذلك خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة لشركة إنبى عبر تقنية الفيديوكونفرانس لاعتماد نتائج أعمال عام 2020.

وأشاد الملا بكفاءة ومهارة العنصر البشرى بشركة إنبى والتي تعد الذراع الهندسى لقطاع البترول وبتطور وزيادة نشاط الشركة ونتائجها داخل مصر وخارجها خاصةً المساهمة في مشروعات مع كبرى الشركات بعدد من الدول العربية ، مشيراً إلى أن القطاع يستثمر في كوادره البشرية ويهتم بتدريبهم وتأهيلهم وصقل مهاراتهم وإعدادهم بهدف استمرار واستدامة النجاحات وأنه رغم تحديات جائحة كورونا إلا أن أنشطة القطاع لم تتوقف ونجح في تحقيق نتائج متميزة فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية.

الرقابة المالية تنشر قرار تعديل النظام الأساسى لصندوق حماية المستثمر

الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 32 لسنة 2021، بالجريدة الرسمية في عددها رقم 86 لسنة 2021، بتعديل النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية لتوسيع المظلة التأمينية التي يغطيها الصندوق لتشمل المخاطر الناتجة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية.

وحدد النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر التي يغطيها الصندوق لصالح مساهمي أعضاء الصندوق من الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية، وعلى سبيل الحصر إفلاس الشركة عضو الصندوق بموجب حكم نهائي أو صدور أحكام نهائية لصالح مالكي الأوراق أو الأدوات المالية حرة التداول ضد إدارة العضو في حالتي التدليس أو الإهمال الجسيم، والشطب الإجباري للأوراق أو الأدوات المالية للشركة العضو من جداول البورصات المصرية، نتيجة صدور قرار نهائي من إدارة البورصة إعمالاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

اقتصادية قناة السويس: زيادة ملحوظة فى حركة التداول بمينائى السخنة والأدبية

أرشيفية

أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بياناً عن الحركة الملاحية لموانئ المنطقة الجنوبية لشهر مارس2021، والذى شهد حركة تداول ملحوظة بمينائى السخنة والأدبية وزيادة فى حركة التداول مقارنة بشهر مارس 2020.

واستقبل ميناء الأدبية 37 سفينة بضائع، تشمل 11 سفينة بضائع عامة، 7 سفن صب جاف، 16 سفينة صب سائل، و3 سفن حاويات، حيث بلغ إجمالى حركة تداول البضائع 595777.38 طن بزيادة قدرها 5.23% مقارنة بمارس 2020 الذى وصل إجمالى التداول فيه نحو 565684.1 طن.

أما ميناء العين السخنة فقد شهد استقبال 42 سفينة، حيث سجل الميناء دخول عدد 2 سفينة بضائع عامة و11 صب جاف و6 سفن صب سائل و23 سفينة حاويات، بإجمالي حمولات 1818220.07 طن، بعدد حاويات 83900 حاوية بزيادة ملحوظة مقارنة بنفس الفترة مارس 2020 الماضى، حيث بلغ إجمالى عدد الحاويات 42605 حاوية بإجمالى حمولات بضائع قدرها 878125 طن.

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية فى أولى جلسات شهر رمضان

البورصة المصرية - أرشيفية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وأولى جلسات شهر رمضان، بتراجع جماعي للمؤشرات، بعد صعودها خلال الـ3 جلسات الماضية، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 8.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 644.471 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.38%، ليغلق عند مستوى 10305 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 1994 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 12750 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 3949 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 1922 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 2854 نقطة.





أسعار العملات اليوم الثلاثاء 13-4-2021 فى البنوك

عملات - أرشيفية

تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 13-4-2021، امام الجنيه المصرى، ومن بينها "الدولار واليورو والجنيه الإسترلينى والريال السعودى والدينار الكويتى"، ليستقر سعر الدولار، فى حين ارتفع سعر صرف الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى لـ ليسجل 21.44 جنيه للشراء، 21.62 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 21.35 جنيه للشراء، 21.56 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل استقر سعر الدولار مع بداية أولى أيام شهر رمضان الكريم، الثلاثاء 13-4-2021 أمام الجنيه المصرى، ليستقرسعره فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 15.62جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، وفى بنك"الأسكندرية" يثبت سعره 15.62جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.56 جنيه للشراء، 18.73 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.56 جنيه للشراء، 18.71 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.44 جنيه للشراء، 21.62 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 21.35 جنيه للشراء، 21.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 48.96 جنيه للشراء، و52.10 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 48.98 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر.. عيار 21 يسجل 756 جنيها للجرام





ذهب - أرشيفية

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجع محدود بقيمة جنيهين تقريبًا، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر رواجا في مصر سعر 756 جنيها للجرام، وهو سعر قابل للتغير باستمرار طوال فترات التداول، وتسجل أنصة الذهب في المعاملات الفورية سعر دون 1730 دولار للأوصنة.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار الذهب 24 في مصر 864 جنيها مصريًا

عيار الذهب 21 في مصر 756 جنيها مصريًا

عيار الذهب 18 في مصر 648 جنيها مصريًا

الجنيه الذهب 6048 جنيها مصريًا.