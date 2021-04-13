بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 25.4 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشر السوق العام 4ر25 نقطة ليبلغ مستوى 63ر5932 نقطة بنسبة هبوط بلغت 43ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 03ر225 مليون سهم تمت عبر 9164 صفقة نقدية بقيمة 9ر37 مليون دينار كويتي (نحو 49ر117 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر18 نقطة ليبلغ مستوى 56ر4810 نقطة بنسبة صعود بلغت 39ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 02ر167 مليون سهم تمت عبر 5341 صفقة نقدية بقيمة 4ر14 مليون دينار (نحو 64ر44 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 5ر44 نقطة ليبلغ مستوى 61ر6497 نقطة بنسبة هبوط بلغت 68ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 58 مليون سهم تمت عبر 3823 صفقة بقيمة 4ر23 مليون دينار (نحو 54ر72 مليون دولار).

وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو ثماني نقاط ليبلغ مستوى 92ر4991 نقطة بنسبة صعود بلغت 16ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر116 مليون سهم تمت عبر 3445 صفقة نقدية بقيمة 4ر11 مليون دينار (نحو 34ر35 مليون دولار).

وكانت شركات (المصالح ع) و(الإعادة) و(أولى تكافل) و(كويتية) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أهلي متحد) و(أرزان) و(وطني) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (قيوين أ) و(الجزيرة) و(المستثمرون) و(جياد) الأكثر انخفاضا.