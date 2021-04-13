الاقتصاد

لمواجهة نقصها عالميًا.. "إنتل" تخطط لتصنيع رقائق للسيارات

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن المدير التنفيذي لـ"إنتل" "بات جيلسنجر" أن الشركة دخلت في محادثات لإنتاج رقائق لشركات السيارات، في محاولة لتخفيف أزمة نقص الرقائق العالمية.

وقال "جيلسنجر" إنه يجري محادثات مع الشركات المصممة لرقائق السيارات بشأن إنتاجها في مصانع "إنتل"، مشيرًا إلى أنه في حالة أن سارت الأمور وفقًا لما هو مخطط لها فإن الشركة تنوي تصنيع تلك الرقائق في غضون فترة تتراوح ما بين 6 أشهر و9 أشهر، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف: "تخفيف تلك الأزمة لا يتطلب بناء مصانع جديدة يستغرق ثلاث أو أربع سنوات، ولكن اعتماد المنتجات الجديدة في عملياتنا الحالية لمدة ستة أشهر".

وأكد المدير التنفيذي لـ"إنتل" أن الشركة بدأت في تلك التعاقدات بالفعل مع بعض موردي المكونات الرئيسيين، لكن دون الإشارة إلى أسماء هؤلاء الموردين.

وتواجه شركات السيارات العالمية أزمة كبيرة بسبب نقص الرقائق التي لا غنى عنها في تلك الصناعة، مما أجبر بعض الشركات على إغلاق بعض خطوط إنتاجها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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