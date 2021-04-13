«جراب» تستعد للإدراج عبر استحواذ بـ 40 مليار دولار

ترجمة: هشام مدخنة

ذكرت بلومبيرج أن شركة «جراب» السنغافورية Grab Holdings، والأكثر قيمة في جنوب شرق آسيا، ستطرح للاكتتاب العام في الولايات المتحدة عبر الاندماج مع شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة «ألتيميتر جروث» Altimeter Growth Corp. في أكبر صفقة مع من نوعها على الإطلاق.

ومن المتوقع حسبما ذكرت الشركتان في بيان يوم الثلاثاء أن تبلغ القيمة السوقية لشركة خدمات التوصيل الناشئة «جراب» حوالي 39.6 مليار دولار بعد عملية الدمج.

ستجمع «جراب» أكثر من 4 مليارات دولار من مستثمرين بما في ذلك «بلاك روك»، و«فيدلتي إنترناشونال»، و«تي رو برايس جروب». كجزء من أكبر طرح للأسهم في الولايات المتحدة من قبل شركة في جنوب شرق آسيا.

وستجعل الصفقة عملاق خدمات النقل وتوصيل الطعام أول «يونيكورن» تكنولوجي من جنوب شرق آسيا يُطرح للجمهور من خلال عملية «سباك» مما يمنحه الأموال للتوسع. في حين تحاول الشركة الاستفادة من طفرة إدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة أو «سباك» بقيادة الولايات المتحدة على الرغم من علامات التباطؤ وسط تدقيق متزايد من قبل المنظمين.

تتوقع «جراب»، الشركة المتخصصة في سوق جنوب شرق آسيا لما يسمى بالتطبيقات الفائقة لخدمات المستهلك، أن يتوسع سوقها القابل للتوجيه إلى أكثر من 180 مليار دولار بحلول عام 2025 من 52 مليار دولار في عام 2020. وبلغ إجمالي حجم البضائع العام الماضي 12.5 مليار دولار، أي أكثر من ضعف عام 2018 بالرغم مع اشتداد المنافسة من المنافس اللدود «Gojek»، وقيود جائحة فيروس كورونا.

تمثل الصفقة منعطفاً مهماً لشركة «جراب»، وسط ضغط مجموعة «سوفت بنك» ومستثمرين آخرين، وتفاوض الشركة مسبقاً على اندماج محتمل مع Gojek الإندونيسية، لكن المحادثات انهارت في نهاية المطاف.

أصبحت «جراب» أكبر مزود لخدمات النقل في جنوب شرق آسيا قبل التوسع في توصيل الطعام والمدفوعات الرقمية والخدمات المالية عبر ثمانية بلدان في المنطقة. وقالت الشركة إن أعمالها في مجال خدمات التنقل تحقق أرباحاً في جميع أسواقها، في حين أن توصيل الطعام يشهد حالة سيئة في خمسة من ستة أسواق.

وقالت الشركة، التي بلغت قيمتها السوقية سابقاً حوالي 16 مليار دولار، إنها تمتلك حوالي 72% من سوق خدمات النقل في جنوب شرق آسيا، و50% من خدمات توصيل الطعام عبر الإنترنت، و23% من مدفوعات المحفظة الرقمية العام الماضي.