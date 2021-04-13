ضغوط بيعية تهبط بالأسهم في أولى جلسات رمضان

أبوظبي: مهند داغر

احتكر سهما «أبوظبي الأول» و«العالمية القابضة» 60% من سيولة الأسواق في أولى تعاملات شهر رمضان بما يعادل 1.046 مليار درهم، في جلسة شهدت ضغوطاً بيعية، تراجع خلالها مؤشر سوق أبوظبي 1.19% ومؤشر سوق دبي 0.79%.

وبالرغم من استقطاب «أبوظبي الأول» سيولة قدرها 580.6 مليون درهم، إلا أنه تعرض لضغوط بيعية تراجعت بالسهم 2.2% إلى 14.16 درهم، بينما استحوذ «العالمية القابضة» على 465.7 مليون درهم من إجمالي التداولات، وظل محافظاً على مستوى 86.5 درهم، رغم تراجعه بنسبة بسيطة بلغت 0.4%.

واجتذبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 1.77 مليار درهم منها 1.6 مليار درهم في سوق أبوظبي و171.8 مليون درهم في سوق دبي والكميات المتداولة من الأسهم 286.1 مليون سهم توزعت بواقع 183.4 مليون سهم في أبوظبي و102.7 مليون سهم في دبي.

وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 30 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 4067 صفقة.

سوق دبي

وهبط مؤشر سوق دبي المالي 0.79% إلى مستوى 2565.96 نقطة متأثراً بهبوط أسهم البنوك والنقل والاتصالات. وانخفض قطاع البنوك 1.57% نتيجة انخفاض «دبي الإسلامي» 1.74% و«الإمارات دبي الوطني» 1.71%.

وتراجع قطاع النقل 1.2% متأثراً بتراجع «العربية للطيران» 1.55% و«أرامكس» 0.97% فيما استقر «الخليج للملاحة» من دون تغيير يذكر.

وفي المقابل، ارتفع قطاع العقار هامشياً 0.04% نتيجة ارتفاع «إعمار للتطوير» 1.56% و«إعمار مولز» 1.13% وذلك بالرغم من نزول «إعمار العقارية» 0.27% و«داماك» 0.83% و«الاتحاد العقارية» 0.37%. وزاد قطاع الاستثمار 1% مع ارتفاع «دبي للإستثمار» 1.23% و«دبي المالي» 0.96% فيما انخفض «شعاع كابيتال» 1.38%.

سوق أبوظبي

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.19% عند مستوى 6019.43 نقطة مع انخفاض أسهم البنوك والعقار والإستثمار والاتصالات والصناعة والخدمات.

وتراجع قطاع البنوك 2% بعد تراجع «أبوظبي الأول» 2.21% و«أبوظبي الإسلامي» 5% فيما استقر «أبوظبي التجاري» عند إغلاقه السابق.

ونزل قطاع العقار 1.1% متأثراً بتراجع «الدار» بنسبة ذاتها فيما تراجع «رأس الخيمة العقارية» 1.17%.

وهبط قطاع الاستثمار 0.4% نتيجة تراجع «العالمية القابضة» بالنسبة ذاتها، إضافة إلى تراجع «إشراق» 1% مع استقرار «الواحة كابيتال» من دون تغيير. وتراجع قطاع الاتصالات 0.55% مع تراجع سهم اتصالات بالنسبة ذاتها كذلك.

وعلى العكس، ارتفع قطاع الطاقة 0.36% بدعم من ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.45% و«طاقة» 1.46% مقابل تراجع «دانة غاز» 0.37%.

توجه السيولة

وتصدر «العربية للطيران» التداولات في سوق دبي بقيمة 51.24 مليون درهم مغلقاً عند 1.27 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 49.86 مليون درهم ليغلق عند مستوى 4.51 درهم، ثم «إعمار العقارية» باستقطابه 17.5 مليون درهم وإغلاقه عند مستوى 3.66 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «أبوظبي الأول» الذي اجتذب 580.6 مليون درهم مغلقاً عند 14.16 درهم، تلاه «العالمية القابضة» بتداولات قدرها 465.7 مليون درهم ليغلق عند 86.5 درهم، ثم «الدار» الذي اجتذب 249.11 مليون درهم ليغلق عند 3.59 درهم.

وسجل «الإمارات للمرطبات» الارتفاع الأكثر بسوق دبي بنسبة 14.88% مغلقاً عند 8.26 درهم، فيما سجل «الرمز كوربوريشن» التراجع الأكثر بنسبة 8.62% ليغلق عند 0.731 درهم.

وكان في مقدمة الأسهم المرتفعة بسوق أبوظبي «أبوظبي الوطنية للتكافل» بنسبة 3.39% مغلقاً عند 6.1 درهم، بينما جاء في مقدمة المتراجعين «البنك التجاري الدولي» بنسبة 10% إلى مستوى 0.63 درهم.

الجنسيات

وفيما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 232.74 مليون درهم محصلة شراء، منها 5.7 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و227 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 232.7 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 3.7 مليون درهم محصلة بيع العرب و229 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 37.35 مليون درهم محصلة شراء، منها 3.95 مليون درهم محصلة شراء العرب و240 ألف درهم فقط محصلة شراء الخليجيين و33.2 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 37.35 مليون درهم محصلة بيع.

المؤسسات

بدورها اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 46.3 مليون درهم محصلة بيع، منها 34.96 مليون درهم محصلة بيع في دبي و11.3 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 46.3 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 34.96 مليون درهم محصلة شراء في دبي و11.3 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.