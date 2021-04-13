شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يفتتح المقر الجديد لمركز دبي للإخصاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: "الخليج"

افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الثلاثاء، المقر الجديد لمركز دبي للإخصاب، وذلك تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في جعل الإمارات دائماً الرقم "1" وتأكيداً لأثرها الإيجابي في حياة الناس سواء داخل حدودها أو خارجها".

وغرد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: "افتتحنا المقر الجديد لمركز دبي للإخصاب.. إضافة تسهم في تعزيز موقع دولة الإمارات الريادي في مجال الرعاية الصحية إقليمياً وعالمياً تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في جعل الإمارات دائماً الرقم "1" وتأكيداً لأثرها الإيجابي في حياة الناس سواء داخل حدودها أو خارجها".

وأضاف سموه: "لدينا أفضل الكوادر الطبية وأحدث التجهيزات التقنية التي تضمن صحة وسعادة أهلنا وكل من يقصدنا بهدف العلاج.. مركز دبي للإخصاب يستقبل 14 ألف زيارة سنوياً، وقدم العلاج لنحو 24 ألف زوج وزوجة، في الإمارات ومن مختلف أنحاء العالم من عام 2017 إلى 2020... ومسيرة التطوير لا تتوقف في دبي".