شكرا لقرائتكم خبر عن هونج كونج تحظر الحملات الداعية لمقاطعة الانتخابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هونج كونج - أ ف ب

أعلنت حكومة هونج كونج الثلاثاء حظر قيام المواطنين بتشجيع آخرين على مقاطعة الانتخابات أو وضع بطاقات بيضاء خلال الانتخابات المحدودة أساساً في الجزيرة، في إطار مساعي الصين لضمان أن يتولى "وطنيون" فقط تسيير المركز الاقتصادي العالمي.

وفرضت بكين تغييرات واسعة في نظام الانتخابات في هونج كونج الثلاثاء، في أحدث خطوات إخماد الحراك الديمقراطي الواسع الذي شهد في أحيان كثيرة تظاهرات عنيفة.

وينصّ أحدث تعديل للقانون الأساسي في المدينة، وهو أشبه بدستور صغير، أن تختار لجنة موالية لبكين أغلب المشرّعين، كما تراجع قوات الأمن تاريخ المرشّحين.

وتم تمرير الإصلاح الراديكالي الجديد دون معارضة في البرلمان الصيني، لكنّ برلمان هونج كونج، الذي لم يعد به أي معارض، مطالب الآن بتمرير عدد من القوانين لتلبية مطالب بكين.

وأعلنت الحكومة الثلاثاء أكثر من 600 صفحة من تشريع جديد سيعرض في قراءة أولى على البرلمان قبل أن يمرره.

ومن ضمن الأحكام الجديدة إجراءات تحظر تشجيع الآخرين على مقاطعة التصويت.

وقالت حاكمة المدينة كاري لام للصحفيين: "سنضبط الأفعال التي تتلاعب وتخرب الانتخابات، ونحظر على أي شخص التحريض علانية على عدم التصويت أو وضع بطاقات خالية أو لاغية".

ولن يمنع القانون الناخبين من مقاطعة الانتخابات أو وضع بطاقات بيضاء، لكنّ سيتم حظر الحملات التي تحث الآخرين على المقاطعة "خلال فترة الانتخابات".

وأفادت وزيرة العدل تيريزا شينغ الصحفيين أنّ العقوبة القصوى ستكون السجن ثلاث سنوات.

وتحرك قادة الصين بحزم لتشديد سيطرتهم على المركز المالي الدولي، وتفكيك الركائز الديمقراطية المحدودة في هونج كونج بعد اندلاع احتجاجات ضخمة عام 2019.

وفرضوا قانوناً أمنياً قومياً العام الماضي قلّص هامش تحرّك المعارضة، وحوكم مذاك عشرات من المعارضين وأودعوا السجن، ما خنق الاحتجاجات في مدينة كانت تتمتع بحريات سياسية أكبر من تلك التي يتمتع بها البر الصيني الرئيسي بموجب اتفاق "دولة واحدة ونظامان".

واعتبرت السلطات الصينية أن إصلاح نظام الانتخابات خطوة أخرى في سبيل إنهاء الاضطرابات، وغالباً ما يصوّت سكان هونج كونج في الانتخابات المحليّة المحدودة لمرشحين داعمين للديمقراطية، وهو أمر يضايق بكين.

وبموجب التدابير الجديدة، سيرفع عدد مقاعد المجلس التشريعي المحلي من 70 إلى 90، لكن سينتخب منهم 20 عضواً فقط بعدما كان عدد النواب المنتخبين 35.